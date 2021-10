Canon, scansione e fax disattivati senza inchiostro? Al via la causa negli USA

Immaginatevi di avere l'urgenza di effettuare una scansione di un documento da inviare tramite e-mail. Tuttavia, avete terminato l'inchiostro ed è necessaria la sostituzione delle cartucce per poter stampare. Questo non dovrebbe limitare la possibilità di effettuare scansioni o inviare fax, vero? Non sempre è così.

Infatti, in alcuni casi i produttori impongono dei "paletti", che essenzialmente richiedono agli utenti di dover avere praticamente sempre a disposizione delle cartucce con almeno di un po' di inchiostro per poter accedere alle funzionalità della stampante. Per intenderci, in determinati contesti non si può procedere con una stampa di classico testo nero su bianco se non si dispone di una cartuccia a colori con un po' di inchiostro (nel corso degli anni, questo è stato "giustificato" da alcuni per via del fatto che le cartucce a colori possono migliorare la qualità di stampa).

Ebbene, rimanendo nel "mondo" delle limitazioni di questo tipo, è arrivata una causa legale negli Stati Uniti d'America. In particolare, stando anche a quanto riportato da BleepingComputer e MSPowerUser, le autorità statunitensi hanno ora per le mani una class action "depositata" da David Leacraft, che mira a rappresentare un po' tutti gli utenti che si stanno trovando impossibilitati a utilizzare alcune delle funzionalità della propria stampante Canon semplicemente per via dell'assenza di cartucce con almeno un po' di inchiostro a disposizione.

La causa va dritta al punto: secondo le accuse, ci si è "spinti oltre" con le limitazioni da questo punto di vista. Infatti, alcuni modelli di stampanti Canon "bloccherebbero" le scansioni e l'invio di fax quando le cartucce non dispongono almeno di un po' di inchiostro. Leacraft afferma inoltre che non avrebbe acquistato la sua stampante Pixma MG6320 o comunque non avrebbe speso "così tanto" se avesse saputo di questa limitazione. Per questo motivo, la causa verte su presunto marketing ingannevole e "ingiusto arricchimento" da parte dell'azienda. In ogni caso, la questione è sicuramente "intricata": vedremo se ci saranno sviluppi.