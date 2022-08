La Canon diventa un Transformers: ecco Optimus Prime e Decepticon Refraktor

Mentre il mercato delle SLR perde pezzi, dall'estero arriva un reveal non di poco conto. Infatti, una collaborazione tra Canon e Transformers mette alla luce prodotti che probabilmente mai avreste pensato di vedere nella vostra vita. Ad esempio, un Optimus Prime che usa un tappo coprilente come una sorta di scudo.

A che tipologia di prodotti si fa riferimento? Come riportato da The Verge e Gizmodo, a effettuare questa trasformazione è una DSLR Canon EOS R5 non funzionante. Di mezzo c'è l'azienda di giocattoli Takara Tomy, che sembra proprio voler puntare, insieme a Canon, sugli appassionati del brand Transformers.

Si tratta dunque di giocattoli da collezione, che sicuramente attireranno l'attenzione di un certo tipo di pubblico, anche perché i dettagli in merito alla ricostruzione della DSLR non sembrano mancare. Certo, la scala è leggermente ridotta, ma la ciliegina sulla torta è ovviamente la trasformazione in Optimus Prime o Decepticon Refraktor.

Il mercato in cui verranno lanciati i giocattoli è quello giapponese (d'altronde, sia Canon che Takara Tomy sono giapponesi). A tal proposito, i preordini sono già stati attivati e questa fase terminerà nella giornata del 28 settembre 2022. L'effettiva disponibilità partirà invece dal 25 febbraio 2023, mentre il prezzo per singolo giocattolo viene indicato dalle fonti come di poco inferiore a 150 dollari.