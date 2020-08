Canon vittima di attacco ransomware: 24 siti offline e 10TB di dati rubati

Dopo Garmin anche il colosso della fotografia giapponese Canon sta affrontando un attacco ransomware. Secondo il report di BleepingComputer, non solo gli hacker avrebbero causato problemi a 24 domini online di proprietà Canon (tra cui il sito ufficiale americano) ma avrebbero rubato anche 10TB di dati dalla compagnia.

Al momento della scrittura dell’articolo la versione statunitense del sito di Canon risulta in manutenzione, mentre quella globale e quella giapponese sono online e, a quanto pare, perfettamente funzionanti. Una mail interna del personale IT di Canon conferma che l’azienda sta riscontrando “problemi di sistema diffusi che interessano più applicazioni”.

BleepingComputer avrebbe ottenuto anche uno screenshot della nota di riscatto inviata a Canon: il malware utilizzato non sarebbe lo stesso utilizzato contro Garmin, ovvero WastedLocker, ma Maze, un ransomware che blocca il sistema tramite crittografia ed esfiltra i dati inviandoli agli hacker. Questi avrebbero inoltre dichiarato a BleepingComputer stessa che hanno rubato 10 terabyte di dati, tra cui database privati, da Canon e potrebbero pubblicarli online in caso di mancato pagamento del riscatto.

Come se non bastasse, anche il sito image.canon per caricare fotografie e video in cloud è andato offline dal 30 luglio al 4 agosto. Diversi utenti avrebbero perso dati contenuti nel loro account, ma non sarebbero stati diffusi online. Tutti gli altri domini Canon offline in seguito all’attacco, invece, sono consultabili direttamente nel report di BleepingComputer.

Canon ha dichiarato a The Verge che ha avviato delle indagini riguardo l’attacco subito, ma non ha confermato alcuna informazione ottenuta da BleepingComputer. Se dovesse scegliere di adottare una soluzione simile a quella di Garmin, ovvero pagare un riscatto da diversi milioni di dollari, sarebbe il secondo attacco informatico di successo a una multinazionale.