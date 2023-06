Canone Rai 2023, in scadenza il limite per l'esenzione: come richiederla

Mentre sembra ormai certa l’eliminazione del Canone Rai dalla bolletta elettrica, si avvicina il termine ultimo per richiedere l’esenzione dal pagamento per il 2023.

Il termine ultimo per presentare richiesta è il 30 Giugno 2023, ma è prevista la possibilità di chiederne l’esenzione da parte di coloro che rientrano in una delle seguenti categorie:

Over 75 con reddito non superiore ad 8mila Euro;

Agenti diplomatici che rientrano nell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 Aprile 1961;

Funzionari o impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 Aprile 1963);

Funzionari di organizzazioni internazionali, che sono esenti sulla base di uno specifico accordo di sede;

Militari di cittadinanza non italiana;

Personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze NATO.

In un’apposita FAQ pubblicata sul rito della Rai viene specificato che i computer privi di sintonizzatore TV o i vecchi televisori analogici non devono pagare il canone “perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (note Min. Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016)”.

La richiesta deve essere presentata dall’intestatario della bolletta elettronica attraverso il modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, da inviare via PEC a cp22.sat@postacertificata.rai.it o tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.