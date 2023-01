Canone Rai 2023, ultime ore per richiedere l'esenzione dal pagamento: come si fa

Scadrà alle 23:59 di oggi, martedì 31 Gennaio 2023, il termine ultimo per richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai 2023. Attenzione però, come avvenuto anche in altre circostanze, è necessario rispettare dei requisiti.

Chi ha diritto all’esenzione del Canone Rai 2023?

Il 31 Gennaio 2023 è la data ultima per essere esentate dal pagamento del canone Rai per l’intero anno. Hanno diritto a tale esenzione coloro che presentano domanda e che rispettano i seguenti requisiti:

Anziani over 75 con reddito non superiore ad 8mila Euro;

con reddito non superiore ad 8mila Euro; Invalidi civili degenti in una casa di riposo;

degenti in una casa di riposo; Militari delle forze armate italiane

delle forze armate italiane Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze NATO

Agenti diplomatici e consolari

Rivenditori e negozi in cui vengono riparate le tv

Ovviamente, l’esenzione riguarda anche coloro che dichiarano espressamente di non possedere alcun apparecchio audiovisivo che garantisca la visione della TV.

La richiesta di esenzione può essere effettuata tramite i CAF, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure inviando una lettera con raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia fronte retro di un documento d’identità non scaduto. Alternativamente, si può inviare una PEC con firma digitale all’indirizzo ufficiale predisposto dalla Rai cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.