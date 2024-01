Canone Rai 2024, l'Agenzia delle Entrate ufficializza importo e modalità di pagamento

Con l’inizio del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le novità che riguarderanno il Canone Rai. Con la Manovra Finanziaria del 2024, infatti, il Governo Meloni ha apportato delle modifiche al pagamento.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio ha ridotto da 90 a 70 Euro l’ammontare del canone di abbonamento alla TV. L’ente evidenzia anche che per i cittadini per i quali l’addebito avviene sul canone della bolletta elettrica o i pensionati che hanno scelto che le trattenute avvengano direttamente sulla pensione, sarà compito delle imprese ed enti previdenziali provvedere con l’addebito degli importi ridotti (che passano da 18 a 14 Euro a bimestre, fino ad Ottobre).

Per gli altri contribuenti, titolari di abbonamento di TV per cui non è stato possibile completare la procedura di inserimento nella fattura di fornitura elettrica, entro il 31 Gennaio 2024 è previsto che effettuino il versamento del canone dovuto per tutto l’anno, tramite F24. Rientrano in tali casi i “nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv”.

Per tutte le informazioni, è comunque disponibile un portale dedicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate contenente tutti i dettagli sulla tassa di possesso degli apparecchi audiovisivi, che evidentemente anche nel 2024 resterà nella bolletta elettrica per la maggior parte degli utenti.