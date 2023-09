Canone Rai, dal 2024 arriva il nuovo prezzo? Facciamo chiarezza anche sul pagamento

Le discussioni intorno al nuovo metodo di riscossione del canone Rai impazzano tra la politica e l’opinione pubblica, e negli ultimi giorni sono iniziate a circolare sul web anche rumor riguardo un presunto nuovo prezzo dal 2024. Ma qual è lo stato dei lavori?

Innanzitutto, precisiamo che ad oggi ancora c’è nulla di ufficiale nè sul nuovo sistema che sarà utilizzato per riscuotere la tassa (che dal 2024 dovrà uscire dalla bolletta dell’energia elettrica come chiesto dall’Unione Europea), tanto meno su presunti tagli di prezzo. Le notizie che parlano di una riduzione o un aumento del costo annuo che attualmente è pari a 90 Euro sono quindi - almeno nel momento in cui stiamo scrivendo - da considerare come fake, ma sicuramente nel corso delle prossime settimane se ne parlerà a lungo soprattutto non appena partirà l’iter parlamentare della Legge di Bilancio.

Il focus principale del Governo però sarà senza dubbio la lotta all’evasione fiscale: con il pagamento tramite bollettino dell’energia elettrica infatti questo fenomeno era diminuito in maniera importante. Centrale sarà anche l’eventuale trasformazione della RAI in Digital Media Company, ma a riguardo il Governo ancora non ha fatto sapere molto. Si era parlato della possibilità di legare il Canone Rai alle utenze telefoniche, ma la discussione non è proseguita.