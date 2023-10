Canone Rai 2024 nella bolletta del telefono? Cosa sappiamo ad oggi

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, con la Manovra 2024 il Governo ha tagliato il Canone Rai. L’importo passerà da 90 a 70 Euro all’anno, spalmato ovviamente su dieci mensilità come avvenuto fino ad ora.

Tuttavia, sul web continuano a circolare voci in merito ad un cambiamento del sistema di pagamento della tassa di possesso di apparecchi audiovisivi, ed è stata rilanciata una vecchia dichiarazione rilasciata qualche mese fa secondo cui il Canone Rai potrebbe essere pagato sulla bolletta del telefono.

Tale ipotesi nasce da una proposta del Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo GIorgetti, il quale aveva proposto di spostare la tassa dalla bolletta elettrica a quella telefonica, basandosi sul presupposto che ormai al giorno d’oggi è possibile accedere alla programmazione televisiva anche da dispositivi come tablet e smartphone. Tuttavia, l’ipotesi ha sollevato non poche perplessità ed almeno ad oggi appare certo che anche nel 2024 il Canone Rai sarà pagato sulla bolletta elettrica, ogni bimestre (con addebiti da 14 Euro) fino ad ottobre.

Il Codacons nel frattempo continua a premere sul Governo per fare in modo che l’imposta venga completamente abolita in quanto la Rai potrebbe finanziarsi anche mediante la pubblicità. Il Governo però non sembra essere della stessa idea.