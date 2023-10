Canone Rai 2024: nuovo prezzo, metodo di pagamento e tutte le informazioni

Nella giornata di ieri, è stato annunciato il taglio dell’importo al Canone Rai 2024, nell’ambito della Manovra Finanziaria approvata dal Governo per il prossimo anno. Quando sono passate poco più di 24 ore dall’annuncio arrivato in Conferenza Stampa, facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo.

Quanto si paga di canone Rai nel 2024?

Fino al 2023, l’importo pagato dagli utenti per il Canone Rai è stato di 90 Euro all’anno. Dal 2024 passerà a 70 Euro all’anno, spalmato sulle prime dieci mensilità della fattura elettrica. Sostanzialmente, quindi, da Gennaio ad Ottobre 2024 l’importo addebitato su ogni fattura bimestrale sarà di 14 Euro e non 18 Euro come avvenuto fino ad ora. Il risparmio sarà di 20 Euro all’anno, ed il Ministro Salvini ha osservato che “un quarto del canone non verrà più pagato”.

Nella nota ha del MEF si legge che “è prevista una riduzione del canone Rai nella misura di 20 euro, alla quale corrisponde un'integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti. La dotazione complessiva per la suddetta società subisce, quindi, solo una lieve modifica in linea con i tagli previsti per tutti i ministeri (da 440 milioni a 420 milioni)".

Come si paga il canone Rai nel 2024?

Nella conferenza stampa si è fatto ancora riferimento al canone Rai in bolletta. Tuttavia, la Commissione Europea ha esortato il Governo a rimuovere il Canone Rai dalla fattura elettrica. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, quindi, l’indicazione è che si continuerà a pagare come avvenuto fino ad ora, ma non sono da escludere cambiamenti: bisognerà leggere il testo definitivo della Manovra. Tra le ipotesi messi sul tavolo c’è anche quella di legarlo all’utenza telefonica e non più al possesso di un televisore.