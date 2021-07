Canone Rai verso l'addio dalla bolletta elettrica: il Governo Draghi pronto alla modifica

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Governo Draghi starebbe al lavoro sul disegno di legge sulla Concorrenza, che potrebbe portare all'esclusione del Canone Rai dalla bolletta dell'energia elettrica, in cui è integrato da tempo.

Le prime indicazioni dovrebbero arrivare giovedì prossimo, quando il disegno di legge dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri, ma a quanto pare a spingere su questa modifica sarebbe anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato approvato qualche settimana fa dal Parlamento Italiano e dall'Unione Europea.

Il Governo infatti avrebbe preso con l'Europa l'impegno a scorporare l'abbonamento Rai dalle bollette dell'energia elettrica. Alla base di questo impegno ci sarebbe il fatto che la tassa sul possesso della televisione non è in alcun modo legata ai contratti di fornitura dell'energia elettrica, ma l'allora Governo Renzi decise di unire le due utenze per ridurre l'evasione fiscale della tassa che è ancora tutt'oggi una delle più criticate ed odiate da parte degli italiani.

Come noto, il canone Rai pesa sulle bollette dell'energia elettrica per 9 Euro al mese per le prime 10 mensilità, ma agli occhi di molti ha portato ad un rincaro importante sulle fatture. Per tutte le informazioni su importo e scadenza del Canone Rai, vi rimandiamo al nostro approfondimento.