Il canone Rai aumenterà per colpa dello lo switch off al DVB-T2?

Del possibile aumento del Canone Rai, di cui ha parlato l'amministratore delegato della TV di Stato Carlo Fuortes nel corso dell'audizione in Parlamento, si è ampiamente discusso negli ultimi giorni ed al momento non sono arrivate indicazioni che vanno verso questa direzione, per lo meno nell'immediato.

A suscitare ancora più confusione ci ha pensato il via allo switch off al DVB-T2 che ha preso il via lo scorso 20 Ottobre con il passaggio alla codifica MPEG-4 di alcuni canali tematici Rai e Mediaset.

Sul web sono iniziate a circolare teorie secondo cui proprio questa transizione al nuovo standard del digitale terrestre, che culminerà con l'attivazione dello standard sul territorio nazionale il 1 Gennaio 2023, sarebbe il motivo principale di questi aumenti.

Non è così.

Innanzitutto, è bene precisare che ad oggi, venerdì 22 Ottobre 2021, non sono emerse indicazioni su un possibile aumento del canone da 90 Euro già dal 2022. Impossibile quindi prevedere un incremento tra due anni, ma non ci sono avvisaglie che vanno verso questa direzione.

L'amministratore delegato Carlo Fuortes, inoltre, in audizione alla Camera aveva spiegato che un incremento del canone sarebbe legato ai costi di gestione del Servizio Pubblico che non sono in alcun modo legati al DVB-T2 o al DVB-S2.