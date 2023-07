Canone Rai fuori dalla bolletta? L'amministratore delegato: 'devono pagarlo tutti'

Della possibile ed ormai probabile eliminazione del Canone Rai dalla bolletta elettrica si parla già da diverse settimane, ed un’opinione è arrivata anche dall’amministratore delegato di Rai, Sergio Roberto, in occasione della presentazione dei palinsesti della TV pubblica avvenuta a Napoli.

Roberto ha lasciato intendere che al momento delle trattative con il Governo la TV di Stato porterà la proposta di far restare il Canone Rai in bolletta, ma qualora l’Esecutivo (come sembra) intenda puntare su un’eliminazione - come previsto e richiesto dall’Unione Europea - verrebbero richiesti maggiori controlli per contrastare l’evasione.

Secondo Roberto “non c’è una maggioranza che ritiene il canone in bolletta l’unica possibilità di pagare una tassa senza possibilità di evasione”, e per tale ragione bisogna evitare di “tornare ad una parte dell’Italia che paga e l’altra no”.

Il direttore generale di Rai, Rossi, ha comunque osservato come il tema non sia solo italiano ma europeo: in Spagna ad esempio il canone è stato eliminato nel 2010 e lo Stato finanzia il servizio pubblico tramite i ricavi dei privati, mentre in Francia hanno tolto il canone attingendo all’IVA.

La questione, insomma, è destinata a far discutere ancora e resta da capire che tipo di strategie verranno messe in campo e che scelte assumerà il Governo. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.