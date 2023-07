Canone Rai nella bolletta del cellulare: ciò che sappiamo

Nella giornata di ieri, si è parlato della possibile riforma del canone Rai dopo l’audizione del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il titolare del MEF, al Senato, ha parlato delle discussioni in corso con la Commissione Europea sulla questione dell’eliminazione della tassa dalla bolletta dell’energia elettrica.

Giorgetti ha dichiarato che durante le diverse interlocuzioni si è cercato di “verificare se l’eliminazione del pagamento del canone Rai rientrasse nella realizzazione dell’obiettivo del PNRR, in particolare della terza rata che prevede proprio la progressiva rimozione dell’obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell’energia”. Le interlocuzioni hanno portato alla conferma del canone Rai in bolletta per la legge di bilancio 2023, ma è previsto un meccanismo di “progressiva eliminazione degli altri oneri impropri” come quelli legati alla denuclearizzazione che non sono più presenti.

Il focus principale però è stato il finanziamento del servizio pubblico che avviene anche tramite il canone Rai, appunto. Secondo Giorgetti, “nel medio periodo va aperta una riflessione sul pagamento del canone, attualmente legato al presunto possesso di un apparecchio televisivo. Ma le nuove modalità di sviluppo e di fruizione, come dimostra RaiPlay, consentono di fruire dei contenuti Rai usando vari device”. Il titolare di via XX Settembre ha spiegato che qualora il presupposto dovesse diventare il possesso di un’utenza telefonica mobile, si sarebbe di fronte ad un aumento della platea con conseguente riduzione pro capite del canone: se attualmente questo viene pagato da 21 milioni di cittadini, se dovessero rientrare le utenze telefoniche sarebbero 107 milioni.

Tuttavia, Giorgetti non ha nascosto i problemi. Infatti, si dovrebbe individuare un tetto massimo per evitare che si paghi una somma più elevata. Infatti, si dovrebbero prendere in considerazione le utenze per ciascun nucleo familiare per evitare disparità. Una decisione finale però ancora non è stata presa e Giorgetti ha spiegato che “in ogni caso ogni ipotesi di revisione deve prendere le mosse da una chiara definizione degli oneri del servizio pubblico, dalla garanzia della sostenibilità degli investimenti, da un’attenta revisione delle dinamiche di spesa dell’azienda”.