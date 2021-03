Il Canone Rai potrebbe essere cancellato, ma non per tutti: stralcio per gli arretrati?

Negli ultimi giorni si è nuovamente parlato della possibile "pace fiscale" che intenderebbe mettere in campo il Governo Draghi. L'esecutivo, infatti punta a stralciare le cartelle esattoriali fino a 5.000 per le tasse non pagate dal 2000 al 2015, e tra queste potrebbe figurare anche il canone Rai.

Secondo quanto riportato dalla stampa generalista, però, la decisione finale non sarebbe ancora stata presa. Nelle ultime bozze emerse dal MEF, infatti, sarebbe stato eliminato il riferimento a 5.000 Euro come soglia massima per lo stralcio, ma sarebbe presente un riferimento ai debiti affidati agli agenti di riscossione e relativi ai mancati pagamenti dal 2000 al 2015. In questo caso il Ministero intenderebbe puntare su diverse soglie, allo scopo di consentire al Fisco di concentrarsi sul recupero dei crediti non pagati più recenti.

In ogni caso, comunque, qualora dovesse andare in vigore questa "pace fiscale", dovrebbero rientrare anche i mancati pagamenti del Canone Rai effettuati nel lasso di tempo in questione, quando la tassa di possesso della TV veniva pagata attraverso i cedolini a se stanti e non tramite la fornitura elettrica, come avviene attualmente.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non si tratterebbe di una prima assoluta. Le discussioni però sono ancora in corso, ma è indubbio che in caso di via libera e salvo emendamenti ad hoc, dovrebbe rientrare anche in Canone Rai.

