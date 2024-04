Canone Rai, ultimi giorni per chiedere l'esenzione 2024: come presentare richiesta

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 2024 ha portato diverse novità per il Canone Rai, ma non ha cambiato le scadenze per le richieste d’esenzione. Un appuntamento importante è previsto a fine mese.

A fine aprile 2024 infatti scadrà la possibilità di richiedere l’esenzione per il pagamento del Canone Rai, da parte delle fasce che ne hanno diritto ovvero: coloro che hanno compiuto 75 anni, che hanno un reddito annuo e del coniuge non superiore ad 8mila Euro, agenti diplomatici, funzionari consolari o di organizzazioni internazionali e militari non italiani.

Se rientrate in una delle categorie in questione non dovrete fare altro che presentare la dichiarazione sostitutiva presente nell’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per coloro che hanno compiuto 75 anni, l’esenzione spetta per l’intero anno se il compimento del 75esimo anno è avvenuto entro il 31 Gennaio, mentre se ciò avviene dal 1 Febbraio al 31 Luglio spetta per il secondo semestre.

L’Agenzia delle Entrate dà anche la possibilità di richiedere il rimborso se si è già pagato il canone ma si ha diritto al rimborso: in tal caso è presente un apposito modello sempre sul sito dell’Agenzia.

La dichiarazione sostitutiva e richiesta di rimborso possono essere spedite tramite raccomandata (senza busta) all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino o tramite posta con firma digitale alle PEC cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Chiaramente, viene anche data la possibilità di effettuare la consegna direttamente all’ufficio territoriale più vicino.

