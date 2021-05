Canone Rai: esiste uno smart TV che promette l'esenzione dal pagamento?

Nell'era dello streaming, non sono in pochi coloro che non guardano più i classici canali televisivi. Tuttavia, in molti casi il canone Rai viene pagato lo stesso da queste persone, in quanto si tratta di possessori di un televisore. In questo contesto, è arrivato l'annuncio di un modello che promette di non farvi pagare il canone Rai.

Ci riferiamo a Nixev N400, uno Smart TV italiano venduto al prezzo di 399 euro fino al 15 maggio 2021 (poi 499 euro). In parole povere, si tratta di un televisore senza sintonizzatore radio, che punta tutto sulle funzionalità smart. Il pannello dispone di una diagonale di 43 pollici e ha risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il sistema operativo è Android e non mancano tre porte HDMI 2.0.

Tra le varie applicazioni preinstallate, troviamo Netflix, DAZN, Amazon Prime Video, YouTube, RaiPlay, Disney+, Twitch e Spotify. Presente inoltre il supporto agli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, nonché allo standard Bluetooth 5.0. In ogni caso, potete trovare maggiori informazioni sul prodotto consultando il portale ufficiale dedicato a Nixev.

L'annuncio dello Smart TV sta attirando, per ovvi motivi, l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia (c'è anche un articolo del Corriere della Sera). Si tratta infatti di un prodotto per certi versi "atipico". In ogni caso, ci teniamo a sottolineare che, per il momento, non c'è stato modo di mettere le mani sul televisore, quindi non stiamo dando consigli relativamente all'acquisto. Semplicemente, era interessante dare un'occhiata a quanto promesso da Nixev N400.