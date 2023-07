Canone Rai, pronta la riforma: costerà meno e sarà legato alle utenze telefoniche mobili?

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un’audizione in commissione di Vigilanza Rai ha parlato proprio della tassa di possesso di apparecchi audiovisivi. Le indicazioni che sono arrivate sono particolarmente interessanti.

In particolare, Giorgetti ha assicurato che nel breve periodo il canone è destinato a restare nella bolletta dell’energia elettrica, ma in futuro potrebbe essere scorporata la quota legata agli investimenti, per un totale di 300 milioni. Questa divisione dovrebbe produrre una diminuzione della quota del canone a carico dei cittadini sulla bolletta.

Nel medio periodo il Ministro ha evidenziato come sia necessario tenere conto del presupposto attuale del pagamento dell’imposta, vale a dire la titolarità dell’utenza elettrica: questo sistema secondo Giorgetti non può reggere.

Secondo quanto affermato da Il Corriere della Sera, dal momento che la fruizione del prodotto televisivo avviene tramite l’utilizzo di vari dispositivi, allo studio di un apposito tavolo c’è anche quella di collegare il pagamento alle utenze telefoniche mobili per allargare la platea di contribuenti. Attualmente infatti le utenze elettriche sono 21 milioni mentre quelle telefoniche sono 107 milioni. Giorgetti però ha avvertito che tale calcolo dovrà tenere conto delle utenze per nucleo familiare ed indicare un tetto massimo per non far superare il livello attuale di pagamento. Il Ministro ha però sottolineato che “ogni ipotesi di revisione dovrà prendere le mosse dalla definizione degli oneri di servizio pubblico, dalla garanzia per gli investimenti, dalla revisione della dimensione delle spese dell’azienda”.