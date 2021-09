Canone Rai, pronto l'addio dalla bolletta elettrica: ecco quando potrebbe cambiare

Lo scorso mese abbiamo discusso dell'idea del Governo Draghi di rimuovere il canone Rai dalla bolletta elettrica, in linea con gli impegni presi con l'Unione Europea nell'ambito del PNRR. Oggi emergono nuove informazioni a riguardo.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Investire Oggi, dal 1 Gennaio 2022 il Canone Rai potrebbe non essere più addebitato direttamente sulle fatture dell'energia elettrica, come avviene dal 2016. Al momento non sono emerse informazioni precise a riguardo, tanto meno sono arrivate conferme su tale data, ma l'orientamento sembrerebbe essere quello.

Le motivazioni, come dicevamo poco sopra, sono da ricercare nel fatto che il Governo con il Recovery Fund (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si è impegnato a fornire maggiore trasparenza ai consumatori, ecco perchè si potrebbe decidere di tornare al sistema "classico" con l'arrivo a casa dei bollettini per le varie mensilità.

Non sono previste ulteriori modifiche: la tassa sarà obbligatoria per tutti i consumatori che posseggono apparecchi audiovisivi, e dovrebbero anche essere confermate le esenzioni dal canone Rai attualmente previste dalla normativa vigente.

Non è chiaro quando potrebbe arrivare alla Camera il provvedimento dedicato, tanto meno sotto che forma verrà presentato. Come sempre vi invitiamo a restare collegati su queste pagine per tutte le informazioni del caso a riguardo.