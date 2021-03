Canone Rai,sconto del 30% e rimborso nel decreto sostegni: ecco a chi tocca

Ancora novità dal fronte canone Rai nel decreto sostegni approvato di recente dal Governo Draghi. E' infatti prevista un taglio della spesa del 30% per alcune categorie di esercizi commerciali, in particolare per le strutture ricettive e locali pubblici di somministrazione e consumo di bevande.

Nell'articolo 6 si legge infatti che "per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento", ma non è tutto, perchè per coloro che hanno già effettuato il pagamento all'Agenzia delle Entrate è anche prevista la possibilità di richiedere il rimborso del canone versato: il Governo ha stanziato un fondo da 24 milioni di Euro.

La riduzione quindi è riservata a bar, pub, ristoranti, locali pubblici ed aperti al pubblico, hotel ed alberghi che sono stati gravemente impattati dalla pandemia di Coronavirus in corso, che ha imposto chiusure per prevenire il contagio.

Ovviamente, restano attive le esenzioni sul Canone Rai di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, con tanto di guida in cui vi spieghiamo come fare per richiedere l'esenzione.