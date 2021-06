Canone Rai, ultimi giorni per presentare la domanda d'esenzione: ecco come fare

Scadrà il 30 Giugno il termine ultimo per presentare la domanda d'esenzione dal pagamento del Canone Rai per il secondo semestre del 2021. La domanda può essere presentata agli uffici competenti da tutti coloro che non dispongono di un TV nelle proprie abitazioni in cui è attivata l'utenza elettrica.

Presentando richiesta d'esenzione, quindi, si eviterà di pagare i 45 Euro del Canone Rai restanti: come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine più volte, infatti, l'importo annuo della tassa sul possesso di TV è di 90 Euro, motivo per cui presentando richiesta alla fine del primo semestre dell'anno, si eviterà di pagare il corrispettivo della seconda parte.

L'invio della richiesta non deve essere effettuato da coloro che hanno inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 1 Febbraio 2021: se l'avete fatto, godete già dell'esonero dal pagamento.

Per presentare domanda si può utilizzare direttamente l'applicazione web del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite le credenziali SPID, o tramite i CAF e commercialisti. Alternativamente, si può presentare domanda tramite lettera raccomandata senza busta all'indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino allegando un documento di riconoscimento valido.

Entro il 31 Luglio 2021 invece è possibile presentare la domanda di esenzione dal Canone Rai per reddito.