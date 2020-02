Canta in metro e stupisce tutti, basta un video per diventare una star del pop in USA

Il mondo può essere molto strano. Pensate di star attraversando il tunnel della metro: un uomo con un microfono vi chiede di cantare e voi lo fate, tornando poi alla vostra solita vita. In seguito, il video viene condiviso online e, da un momento all'altro, tutti stanno parlando della vostra performance. Può sembrare assurdo, ma è una storia vera.

Infatti, si tratta di quanto accaduto recentemente a una donna che ha deciso di intonare in questo modo la canzone "Shallow" di Lady Gaga, lasciando a bocca aperta il mondo del Web. La metropolitana coinvolta è quella di Londra e l'uomo che ha filmato il video è uno YouTuber inglese che stava cercando di realizzare un contenuto divertente in cui faceva cantare i passanti.

Ebbene, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Ellen DeGeneres, attrice, comica e conduttrice televisiva statunitense, ha deciso di invitare Charlotte Awberry, questo il nome della donna che ha stupito tutti con la sua esibizione in metro, a cantare nel suo popolare talk show "The Ellen DeGeneres Show". Il risultato sembra essere stato particolarmente apprezzato dal pubblico.

Nel frattempo, il profilo Instagram ufficiale di Awberry è passato da poche migliaia di follower a oltre 600.000 seguaci. Tra coloro che hanno messo "Segui" al suo account, c'è anche la popolare cantante statunitense Ariana Grande. Molto interessante che, in seguito al diffondersi del video della performance della donna in metro, l'originale canzone "Shallow" di Lady Gaga ha avuto nuovamente un balzo nelle classifiche. Insomma, possiamo dire che ormai Charlotte Awberry è diventata una star del pop in USA.

Da sottolineare il fatto che la donna è una cantante che, prima di questo inaspettato successo, si esibiva ai matrimoni o comunque in piccoli locali.