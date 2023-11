Lo canticchi e l'IA crea un riff di chitarra: il nuovo tool di Google cambia la musica

Se nella giornata di ieri abbiamo parlato del nuovo modello d’intelligenza artificiale di Google per le previsioni meteo, oggi arriva la notizia che YouTube e DeepMind stanno lavorando su un tool d’IA musicale ed una serie di altri progetti incentrati sull’AI che aiuteranno i compositori e creator a trasformare le loro idee in musica.

Tale annuncio va in controtendenza con la stretta di YouTube nei confronti della musica generata dall’intelligenza artificiale. Il nuovo strumento consentirà agli artisti di creare nuovi riff di chitarra semplicemente canticchiandoli, o di trasformare tracce pop in reggaeton.

Ma non è tutto, perchè Google ha annunciato anche di essere al lavoro su altri strumenti che aiuteranno i fan a connettersi con i loro artisti preferiti in nuovi modi, mentre un altro tool d’IA chiamato Dream Track permetterà ai creator di generare soundtrack per gli YouTube Shorts..

Il lancio di queste novità è previsto entro la fine dell’anno per i partecipanti al Music AI Incubator, mentre non è chiaro quando saranno disponibili per un pubblico più ampio. Tutti i dettagli sono comunque disponibili direttamente sul blog ufficiale di Google.

Qualche settimana fa, Google ha anche annunciato l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa su YouTube. Per il futuro quindi appare sempre più centrale l'IA.