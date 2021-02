Il canto della balenottera comune ci aiuterà a mappare i fondali oceanici

I fondali oceanici sono quanto di più oscuro esista per le nostre conoscenze scientifiche: sappiamo molto di più della superficie della luna di quanto conosciamo delle profondità del mare. Utilizzare il potente canto delle balenottere comuni potrebbe aiutarci a mappare il profilo dell'oceano quando non sia possibile intervenire in altro modo

Le balonettere comuni (Balaenoptera physalus) sono imponenti cetacei ampiamente distribuiti nelle acque degli oceani temperati. Le loro vocalizzazioni sono molto intense ed utilizzate da questi animali per comunicare a lunghissima distanza.

Uno studio recente, condotto da un team di sismologi dell'Accademia delle Scienze Ceca di Praga e della Oregon State University di Corvallis, ha osservato come le apparecchiature sismografiche siano in grado di registrare l'effetto delle onde sonore prodotte dal canto delle balenottere a contatto con la crosta terrestre e utilizzarne i dati per studiarne la composizione.

Quando l'onda sonora incontra il fondale marino ,infatti, in parte viene riflessa e in parte assorbita dal materiale della crosta. Analizzando il comportamento di queste onde, registrate dei sismografi come se fossero prodotte da terremoti sottomarini, è possibile comprendere lo spessore del fondale e la tipologia di materiali di cui esso è composto.

Tra le pagine dello studio, pubblicato dai ricercatori Václav Kuna e John Nábělek sulla prestigiosa rivista Science, emergono i dati circa la composizione di una porzione del fondale dell'Oceano Pacifico che corrisponde al tragitto percorso dalla balena nel periodo di studio: dall'analisi delle onde prodotte dagli echi di sei distinte canzoni, tutte frutto della performance di un unico esemplare, si è potuto appurare che in quel tratto di oceano i sedimenti formano uno strato dello spessore compreso tra 400 e 650 metri e ricoprono una lastra di basalto profonda 1,8 km.

Questi dati sono coerenti con la conformazione generale dei fondali del Pacifico, dimostrando come questo sistema sia effettivamente utile per ottenere informazioni attendibili.

I canti delle balenottere comuni sono molto conosciuti tra gli ecologi marini, essendo uno dei suoni più potenti registrati in mare. Con i loro 189 decibel, queste straordinarie esibizioni sono tenute in genere dai maschi e hanno principalmente lo scopo di attirare le femmine nella vastità dell'oceano. L'interferenza dei suoni prodotti dalle attività umane è nota come una delle possibili minacce alla sopravvivenza di questi pacifici giganti.