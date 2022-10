Il canto degli uccelli può migliorare la nostra salute mentale? Ecco la risposta

Una nuova ricerca dal Regno Unito lo conferma: vivere in un ambiente in cui possiamo vedere o ascoltare degli uccelli migliora il nostro umore e ci fa stare meglio. Questo effetto può durare fino a 8 ore.

Per effettuare questo studio, il King's College London ha creato un'apposita app, chiamata Urban Mind, per raccogliere i dati in tempo reale di 1292 partecipanti tra il 2018 ed il 2021. L'app chiedeva ai partecipanti se in quel momento vedevano o sentivano degli uccelli, dopodiché poneva delle domande riguardo al loro stato mentale. Ciò ha permesso ai ricercatori di creare un collegamento tra i due fattori e fare una stima sulla durata dello stesso.

"C'è un incremento di prove sui benefici della salute mentale ottenuti dallo stare in mezzo alla natura e sappiamo intuitivamente che la presenza di uccelli cinguettanti aiuta a migliorare il nostro umore. Tuttavia non ci sono state molte ricerche che hanno esaminato l'impatto degli uccelli sulla nostra salute in tempo ed ambiente reale." afferma Ryan Hammoud, autore dello studio. "Usando l'app Urban Mind abbiamo trovato per la prima volta una connessione diretta tra il vedere gli uccelli e il buon umore."

Lo studio ha inoltre raccolto informazioni su condizioni mentali preesistenti, mostrando come il canto degli uccelli fosse di grande aiuto anche per chi soffriva di depressione. La connessione tra la presenza di uccelli e l'incremento d'umore è dunque presente sia in persone affette da depressione che non, ma non sembra essere giustificata da altri fattori coesistenti, come la presenza di alberi, piante o corsi d'acqua.

"Provare scientificamente il legame tra alcuni aspetti della natura e la salute fisica e mentale può essere difficile." ha spiegato il co-autore Andrea Mechelli. "Il nostro studio offre una prova di base per creare e mantenere degli spazi di biodiversità che ospitano uccelli, poiché ciò è fortemente collegato alla nostra salute mentale, ed è particolarmente d'aiuto per chi soffre di depressione."

La ricerca sottolinea l'importanza della conservazione degli habitat degli uccelli, che altrimenti potrebbero scomparire.