Sì, quella canzone è diventata un NFT e presto sarà in vendita!

Mentre i fan del Belpaese attendono ancora il ritorno ufficiale di Curb Your Enthusiasm, dissacrante sitcom dell'intramontabile Larry David, il suo tema principale è diventato un rarissimo e (forse) preziosissimo NFT.

Ebbene sì. La canzone "Frolic", composta dal geniale italiano Luciano Michelini, è diventata un token non fungibile, il cui valore collezionistico è ancora tutto da definire. Infatti, dopo il minting in copia singola avvenuto nel mese di aprile su Counterparty (piattaforma di NFT supportata da Bitcoin), il pacchetto che prevede anche una scansione dello spartito originale e dei documenti che ne certificano l'autenticità autografati dallo stesso Michelini e dal Governo Italiano, non è ancora stato messo all'asta.

La scelta di optare per questa piattaforma invece di quelle esplose durante la corsa agli NFT del 2021 denota la volontà dei creatori dell'NFT di mantenerne il valore e preservarne la presenza l'immortalità sulla blockchain.

Il progetto, al di là del valore goliardico che in molti daranno alla canzone (sebbene le sue origini siano molto distanti dalla sitcom di David), potrebbe rappresentare sul serio una nuova rinascita per gli NFT musicali, che nell'ultimo anno potrebbero essersi persi nel marasma di un mercato fortemente speculativo e che invece di donare immortalità alle opere d'arte ne ha rese molte invisibili nella folla.