Canzone di Drake e The Weeknd diventa virale, poi la rimozione: è fatta dall'IA

Ormai non passa giorno senza che l'intelligenza artificiale stupisca in qualche modo. No, in questo contesto non stiamo facendo riferimento al progetto Auto-GPT, bensì a una fantomatica canzone di Drake e The Weeknd. Potreste averlo già intuito, ma in realtà quest'ultima non esiste ed è stata creata dall'IA. Eppure, era finita su Spotify.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da TechCrunch e SlashGear, ad aprile 2023 una canzone chiamata "Heart on My Sleeve" è riuscita a ottenere oltre 600.000 streaming su Spotify, almeno 200.000 visualizzazioni su YouTube e più di 10 milioni di visualizzazioni su TikTok. Peccato che il tutto non sia stato realizzato dai famosi artisti Drake e The Weeknd, bensì da un "artista" che sul Web si fa chiamare "Ghostwriter", che non ha fatto altro che generare il brano mediante l'intelligenza artificiale.

Come ben potete immaginare, è stato avviato un ampio dibattito. Questo anche considerando che le case discografiche stanno ormai da tempo cercando di far valere il copyright legato ai propri artisti per quel che riguarda i contenuti pubblicati sul Web generati mediante IA. Da deepfake di Jay-Z caricati su YouTube a un falso brano rap di Eminem sui gatti, le realtà che stanno cercando di sistemare la questione sono importanti, coinvolgendo anche nomi come Roc Nation e UMG.

Di mezzo c'è una legislazione non ancora del tutto formata su un campo in rapida evoluzione come quello dell'IA, che può portare anche a situazioni in cui video come quelli citati in precedenza vengono ricaricati (finendo a volte sotto la descrizione di "parodia trasformativa"). In questo contesto, dall'estero fanno sapere che realtà come UMG si stanno mobilitando per prevenire, ad esempio, che i servizi IA usino la loro musica per l'addestramento.

In ogni caso, al momento in cui scriviamo il brano coinvolto non risulta più disponibile sui principali servizi di streaming musicale, così come riportato dalla BBC. Da quest'ultima fonte, tra l'altro, apprendiamo che la canzone sarebbe stata caricata anche su ulteriori piattaforme rispetto a quelle già citate, quali Apple Music, Deezer e Tidal.