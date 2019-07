Una 'canzone meme' rischia di battere il record della classifica Billboard

Una "canzone meme" incentrata sui "cavalli" potrebbe presto battere il record della classifica Billboard, diventando il brano più a lungo in testa alla Hot 100. Stiamo parlando di una canzone scritta da un rapper 19enne e diventata virale grazie al mondo del Web. Infatti, il tormentone è stato molto "ballato" sul social network Tik Tok.

"Old Town Road", questo il nome della canzone, è un brano di genere "country rap" realizzato da Lil Nas X e da Billy Ray Cyrus. La genesi della canzone è la seguente: il rapper 19enne si è recato sul noto sito Urban Dictionary, ha trovato una bizzarra definizione dell'esclamazione "yee yee" e ha deciso di costruirci sopra "Old Town Road". Il brano è poi stato riutilizzato in numerosi meme diffusi sul social network Tik Tok, diventando una hit mondiale.

Il successo di "Old Town Road" è andato oltre ogni rosea aspettativa e, oltre ad aver raccolto più di 330 milioni di visualizzazioni su YouTube, la canzone è attualmente rimasta nella prima posizione della classifica Billboard Hot 100 per 16 settimane consecutive. Nel caso questo piazzamento venisse confermato la prossima settimana, "Old Town Road" batterebbe il record di sempre di Billboard. Insomma, siamo dinanzi a una delle tante stranezze generate dal mondo dei social network.