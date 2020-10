Con quale canzone Vasco Rossi chiude i suoi concerti?

Andare a un concerto di Vasco Rossi vuol dire trovarsi davanti un monumento della musica italiana: le canzoni del Blasco hanno accompagnato ben più di una generazione e la sua discografia si porta ormai sulle spalle il peso di qualcosa come quattro decenni e una sfilza impressionante di successi immortali.

Vasco, insomma, non ha che l'imbarazzo della scelta quando si tratta di decidere la scaletta: le opzioni sono tante e la maggior parte di queste sono pezzi irrinunciabili per quasi tutti i fan presenti allo stadio, da Vita Spericolata a Cosa Succede in Città?, passando per Sally, Senza Parole, Colpa d'Alfredo, Non l'hai Mica Capito e tanti, tanti altri ancora.

La scelta è dunque di quelle difficili, ma difficile è soprattutto orientarsi per chiudere in bellezza l'ennesimo concerto. Il rocker di Zocca, però, anche da questo punto di vista ha le idee chiare: dal 1979 a questa parte, infatti, a chiudere lo spettacolo del Blasco arriva sempre, puntuale, la leggendaria Albachiara.

Difficile che qualcuno vada a casa insoddisfatto, insomma: parliamo di uno di quei pezzi che mettono d'accordo tutti, probabilmente persino i detrattori del buon Vasco. Quale scelta migliore, dunque? A proposito: qui trovate la nostra recensione del biopic su Vasco Rossi, Questa Storia Qua.