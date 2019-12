Le canzoni, gli artisti e gli album più ascoltati al mondo secondo Spotify Wrapped 2019

Nel contesto dell'iniziativa Wrapped 2019, Spotify ha annunciato quali sono stati le canzoni, gli artisti e gli album più ascoltati al mondo nel 2019 e durante questo decennio. I risultati potrebbero sorprendere alcuni di voi.

Ebbene, come potete vedere sul blog ufficiale di Spotify e attraverso l'infografica presente in calce alla notizia, gli artisti più ascoltati sono stati Post Malone (primo posto), Billie Eilish (secondo posto), Ariana Grande (terzo posto), Ed Sheeran (quarto posto) e Bad Bunny (quinto posto). Le canzoni più "streamate" sono state "Señorita" di Camilla Cabello e Shawn Mendes (primo posto), "bad guy" di Billie Eilish (secondo posto), "Sunflower" di Post Malone e Swae Lee (terzo posto), "7 rings" di Ariana Grande (quarto posto) e "Old Town Road - Remix" di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus (quinto posto).

L'album più ascoltato è stato "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" di Billie Eilish, mentre la canzone più ascoltata non rilasciata nel corso dell'ultimo decennio è stata "Bohemian Rhapsody" dei Queen. L'artista più "streamato" del decennio è invece Drake, seguito da Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande ed Eminem. I tre brani più ascoltati del decennio sono "Shape of You" di Ed Sheeran, "One Dance" di Drake, Kyla e WizKid e "rockstar" di Post Malone e 21 Savage.