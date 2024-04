Le canzoni sono più semplici e ripetitive: ecco com'è cambiata la musica

Lo studio condotto da Eva Zangerle, dell'Università di Innsbruck, è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Scientific Reports. Cosa sta succedendo alla musica?

È opportuno sottolineare sin da subito, come i ricercatori austriaci si siano concentrati in particolare sui testi delle canzoni in lingua inglese. Dopo aver visto che lo streaming musicale ha sconfitto la pirateria, vediamo cosa ha scoperto il team di ricerca.

In realtà, le differenze emerse dalla scrupolosa analisi di 12.000 canzoni di vario genere (rock, pop, country, R&B, rap) uscite negli ultimi 40 anni, ovvero tra il 1980 e il 2020, sono molteplici e dovrebbero farci riflettere. Cominciando ad analizzare i testi, questi sono diventati sempre più semplici e facili da capire. Ma com’è possibile?

Sicuramente la varietà di parole utilizzate è diminuita e questo ha contribuito a semplificare l’intero ascolto, rendendoli allo stesso tempo più ripetitivi. Una delle cause principali di questa "nuova tendenza", è da ricercare nell’utilizzo più "sbadato" delle canzoni, che vengono oramai riprodotte come semplice sottofondo musicale. Ma non è tutto.

Se da un lato sono divenuti più semplici, dall’altro i testi sono diventati più emotivi. Vi sono però delle sostanziali differenze da fare. Nelle canzoni rap vengono infatti utilizzate maggiormente parole emotivamente positive, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, un detto su cui si potrebbe dibattere, è che tutti i generi musicali hanno mostrato un aumento di parole legate alla rabbia.

Passando invece ad analizzare le visualizzazioni sulla piattaforma di testi online Genius, emerge come nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendano a essere più letti di quelli recenti. Paradossalmente, nel genere country avviene il fenomeno opposto.

In conclusione, sappiamo perfettamente che la musica allevia il dolore; tuttavia, è opportuno conoscere anche l’evoluzione di un ambiente tanto dinamico quanto ricco di sorprese e paradossi.

