Le canzoni sono diventate tutte più semplici, secondo uno studio

Un nuovo studio parla chiaro: le parole delle canzoni, un tempo complesse e ricche di variazioni, stanno diventando sempre più semplici e ripetitive. Questo cambiamento non è casuale ma riflette un'evoluzione nella società e nel modo in cui viviamo e sentiamo.

La musica, compagna costante della nostra quotidianità, influenza emozioni, interazioni sociali e l'identità culturale, con i testi che svolgono un ruolo cruciale, agendo come specchio e modellatore delle norme e dei valori sociali. In questo contesto, i testi musicali sono sempre più visti come un'opera letteraria, con esempi illustri come il Premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan che ne attestano l'importanza culturale.

La ricerca condotta dall'Università di Innsbruck in Austria ha scrutato oltre 353.000 testi di canzoni in lingua inglese, dal 1970 al 2020, analizzando generi come rap, country, pop, R&B e rock. I risultati evidenziano una tendenza verso una minore complessità lessicale e strutturale, nonché un incremento della ripetitività. Le emozioni espresse si colorano di toni più negativi e personale, suggerendo un viraggio verso una scrittura più introspettiva e carica emotivamente, in linea con una maggiore apertura della società verso l'espressione dei sentimenti e la vulnerabilità.

Questa evoluzione nei testi riflette cambiamenti più ampi nel consumo e nella distribuzione della musica, con l'ascesa dello streaming che modifica non solo l'industria ma anche l'aspetto creativo della musica. In un mondo in corsa, dove la musica deve essere immediata, i testi semplici e ripetuti hanno maggiori possibilità di restare impressi nella memoria (cosa immaginiamo mentre l'ascoltiamo?).

Lo studio apre anche una finestra su tendenze specifiche dei vari generi musicali e sulle preferenze degli ascoltatori, indicando come, ad esempio, gli appassionati di rock tendano a prediligere testi di canzoni più vecchie, mentre gli amanti della musica country mostrano un interesse maggiore per le liriche di brani più recenti. Nonostante queste differenze, emerge un quadro coerente che vede una semplificazione e una diminuzione dei testi positivi e gioiosi.

In definitiva, i testi delle canzoni, diventati più semplici e carichi emotivamente, riflettono una società sempre più concentrata sull'espressione personale e sulla connettività emotiva, offrendo uno spaccato dei flussi culturali, sociali ed emotivi che plasmano il nostro mondo. A tal proposito: ecco perché ascoltare la musica ci porta in mente i ricordi.

