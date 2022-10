Il caos Elon Musk: tra Starlink in Cina, Kanye West e la questione whistleblower

Va bene, ormai lo sappiamo: quando si fa riferimento a Elon Musk, l'imprenditore dietro l'acquisizione di Twitter (se verrà effettivamente completata), ci si può aspettare di tutto. Tuttavia, sembra quasi che il CEO di SpaceX stia cercando di superarsi, in quanto è riuscito a finire al centro di tre questioni importanti in poche ore.

Il titolo di un articolo di TechCrunch datato 10 ottobre 2022, ovvero "Sarebbe bello non parlare per un po' di Elon Musk", può sicuramente far sorridere, ma risulta più che mai puntuale. Infatti, preparatevi: tra Starlink in Cina, Kanye West e whistleblower, Musk non ha mancato di dare "spettacolo" (questo mentre gli appassionati del mondo tech erano incollati dinanzi lo schermo a seguire gli annunci sul Metaverso di Zuckerberg).

Partendo da Starlink, come rivelato dallo stesso Musk nell'ambito di un'intervista al Financial Times (via The Verge), il Governo cinese gli avrebbe chiesto di bloccare l'accesso a Starlink (ovviamente relativamente alla Cina), chiedendo garanzie in merito al fatto che il servizio non sarebbe stato venduto sul territorio. Questo sarebbe avvenuto per via del fatto che il Governo cinese non avrebbe "apprezzato" il lancio di Starlink in Ucraina, perlomeno stando alle parole di Musk. In ogni caso, per il momento non sembrano esserci piani effettivi per portare Starlink in Cina.

Vi starete poi probabilmente chiedendo cosa c'entra Elon Musk con il ban di Kanye West da Twitter, avvenuto per via di un post antisemita. Ebbene, l'8 ottobre 2022 Musk aveva scritto su Twitter "Bentornato su Twitter, amico mio" sotto a un tweet di West, ma non è solamente questo quanto sta attirando l'attenzione. Infatti, il CEO di SpaceX è tornato sulla vicenda nella giornata dell'11 ottobre 2022, spiegando di aver parlato con West e aver espresso preoccupazione in merito alla vicenda. "Penso l'abbia preso a cuore", ha concluso Musk nel tweet.

Al netto di questo, poteva mancare un "nuovo capitolo" nella vicenda dell'acquisizione di Twitter? Ovviamente no e infatti, come riportato a Gizmodo, Musk ha affermato che Twitter avrebbe fatto cancellare prove al whistleblower Peiter "Mudge" Zatko. Più precisamente, si fa riferimento a 10 presunti taccuini scritti a mano e più di 100 documenti elettronici. Questo sarebbe avvenuto nell'ambito dell'accordo di fine rapporto tra Zatko e Twitter, stando a quanto espresso dal team legale di Elon Musk.