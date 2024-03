Caos Passaporti, Poste avvia il rilascio: si parte il 4 Marzo, ecco in quali comuni

Proprio nella giornata di ieri, su queste pagine siamo tornati a parlare, a qualche mese di distanza dalle ultime notizie di questo tipo, dei ritardi con i passaporti e CIE che stanno attanagliando migliaia di viaggiatori. Un aiuto per fare fronte alla questione arriverà da Poste, con il già noto Progetto Polis.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, Poste Italiane ha annunciato che dalla prossima settimana sarà avviata la fase sperimentale che permetterà di richiedere il documento di trasporto direttamente negli uffici postali.

Inizialmente, Progetto Polis sarà disponibile esclusivamente in due comuni con meno di 15mila abitanti in provincia di Bologna: si tratta di San Pietro di Casale e Toscanella, mentre successivamente sarà sesteso anche negli altri 7mila comune previsti dalla roadmap.

La richiesta presso lo sportello Poste consentirò ai cittadini di aprire una pratica di richiesta o rinnovo del Passaporto con tanto di documentazione: in questo modo non si dovranno recare in Questa, dove come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine i tempi di attesa sono molto elevati. La consegna del Passaporto, una volta pronto, avverrà invece direttamente a casa.

Un aspetto interessante è dato dal fatto che allo sportello sarà possibile pagare il bollettino da 42,50 Euro e la marca da bollo da 73,50 Euro. In caso di rinnovo basterà consegnare il vecchio documento o la denuncia di smarrimento o furto.