Il caos dei Q&A anonimi di Instagram, tra cause legali ed Engagement Messages

Conoscete il trend dei Q&A anonimi su Instagram? Si tratta del fenomeno del momento sul social network di proprietà di Meta: se nell'ultimo periodo avete dato un'occhiata alle Storie, probabilmente avrete incontrato l'ormai ben noto box. Ebbene, dietro a tutto ciò si nasconde una storia di cause legali e aspetti poco chiari.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e TechCrunch, nonché come si può vedere nel documento pubblicato su Scribd, a inizio luglio 2022 un'azienda chiamata Iconic Hearts ha fatto causa a Raj Vir, creatore di NGL, l'app utilizzata in questo periodo dagli utenti per creare Q&A anonimi che tanto sta attirando l'attenzione su Instagram.

Iconic Hearts sostiene che Raj Vir sarebbe stato amico del fondatore dell'azienda, nonché consulente e sviluppatore di quest'ultima. Secondo la causa, Vir avrebbe dunque utilizzato la sua posizione e le informazioni ottenute in quel contesto per lanciare NGL. Provate a indovinare qual è il progetto di Iconic Hearts? Esatto, un'app di Q&A anonimi con integrazione per Instagram, chiamata Sendit e originariamente rilasciata nel novembre del 2018 (una nuova versione dell'app è arrivata a giugno 2022).

Nella causa si fa riferimento al fatto che Vir avrebbe rifiutato una posizione full-time in Iconic Hearts, lanciando poi sette mesi dopo l'app NGL. In ogni caso, uno degli aspetti che sta facendo più discutere relativamente alla vicenda è che Iconic Hearts ha inserito nella causa un riferimento a quello che viene descritto come un "sistema unico", chiamato Engagement Messages.

Stando a quanto si legge nel succitato documento, quest'ultimo "invia contenuto all'inbox di un utente se le interazioni con quest'ultimo sono rimaste inattive per un certo periodo di tempo". In parole povere, per generare maggiore engagement, verrebbero utilizzate delle notifiche create ad hoc direttamente dall'app e non da altri utenti. Questo per quel che concerne Sendit.

Il dubbio d'altronde era già venuto a TechCrunch, che a fine giugno 2022 aveva effettuato test relativamente a quanto avverrebbe invece su NGL. Riportiamo di seguito quanto scritto da Sarah Perez per TechCrunch: "Abbiamo copiato i link personalizzati e li abbiamo pubblicati su una Storia di Instagram che è stata resa disponibile solamente per gli "Amici stretti", dunque abbiamo immediatamente rimosso il post, in modo che nessuno lo vedesse.

Questo ha portato le app (si fa riferimento sia a Sendit che a NGL, ndr) a pensare che avessimo pubblicato il nostro collegamento in modo che gli amici potessero rispondere. Diverse ore dopo, entrambe le app ci hanno inviato una serie di domande presumibilmente inviate da "amici". Le domande erano innocue, come "il sogno più strano che tu abbia mai fatto?" (Sendit) o "qual è stato il giorno più bello finora quest'anno?" (NGL).

Nessuno aveva accesso ai collegamenti che avevamo creato, quindi si trattava chiaramente di messaggi automatizzati". Insomma, stanno emergendo dubbi sul funzionamento dei popolari Q&A anonimi di Instagram e la causa legale appena emersa non fa che riportare al centro del dibattito la questione.