Caos su Twitter: Musk regala le spunte blu a VIP morti come Kobe Bryant

La questione relativa alle spunte blu a pagamento di Twitter continua ad essere al centro delle discussioni e polemiche. Nelle ultime ore alcuni hanno notato che Musk ha regalato l’abbonamento non solo a personaggi famosi come Stephen King, con cui ha avuto diversi battibecchi, ma anche a VIP e sportivi morti.

Come notato da Digital Trends, infatti, nelle ultime ore la spunta blu è stata assegnata anche a Anthony Bourdain, il famoso chef morto nel 2018, e la leggenda del basket Kobe Bryant morta nel 2020 a seguito di un incidente in elicottero. Le ragioni non sono note, dal momento che i due profili in questione (che contano milioni di follower) sono inattivi da qualche giorno prima delle rispettive scomparse: l’ultimo tweet di Bryant è datato 26 Gennaio 2020, sei giorni prima del tragico epilogo.

Nel fine settimana Elon Musk ha trollato alcuni utenti Twitter che avevano lanciato la campagna Block The Blue, che prevede il blocco per i profili che a loro detta si sono piegati al volere del CEO e quindi hanno scelto di pagare l’abbonamento Twitter Blue che, tra gli altri vantaggi, conferisce proprio la spunta blu di profilo verificato che in precedenza veniva assegnata solo a coloro che superavano il sistema di verifica manuale di Twitter.