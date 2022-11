Caos Twitter: la spunta griga appare, scompare e poi compare di nuovo (in meno di 48 ore)

Da quando Elon Musk ha preso il controllo di Twitter, la situazione del social non è stata delle più stabili. Solo poche ore fa, infatti, lo stesso Musk ha parlato della possibile bancarotta per Twitter, mentre un altro segnale della confusione imperante è l'"epopea" della spunta griga del social.

Per chi non avesse seguito la vicenda fin dall'inizio, proviamo a ricapitolare la situazione: a inizio novembre, Elon Musk ha annunciato il nuovo Twitter Blue, l'abbonamento che, al costo di 8 Euro al mese, permette a chiunque di ottenere la spunta blu del social network, finora riservata a profili verificati di influencer, istituzioni e figure note in rete.

Ovviamente, qualcuno ha approfittato della nuova politica di Twitter, creando migliaia di profili falsi sul social network (molti a nome dello stesso Elon Musk) per "prendere in giro" la decisione del tycoon sudafricano. Per questo motivo, dopo un sommario e controverso ban di tutti gli utenti che si erano finti altre persone sul social, Twitter ha implementato la spunta grigia, che si differenzia da quella blu perché chi la possiede ha un profilo effettivamente verificato.

Nel giro di poche ore, però, sempre l'intervento di Musk ha fatto sparire la nuova spunta, mantenendo in vigore solo quella blu, aperta a tutti coloro che sono disposti a pagare l'abbonamento a Blue. Negli ultimi minuti, stando a quanto riporta The Verge, la spunta grigia è ricomparsa su Twitter, probabilmente perché la compagnia si è resa conto dei problemi connessi al proliferare di account fake e di truffe sulla piattaforma permesso dal nuovo sistema di gestione della spunta blu.

Lo stesso Elon Musk, d'altro canto, ha confermato che al momento "ci sono troppi account "corrotti" con spunta blu" sul social network, e che per questo è stato necessario reintrodurre, forse come misura temporanea, anche il simbolo di colore grigio. In ogni caso, pare che le spunte grigie saranno ora limitate alle pagine di negozi online, grandi aziende e istituzioni pubbliche, mentre i profili personali potranno decidere di non utilizzare alcuna spunta o di ricevere quella blu.