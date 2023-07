Caos Twitter: gli utenti in fuga sono così tanti che hanno 'intasato' Bluesky!

Le ultime mosse di Elon Musk e Twitter, come il blocco dell'accesso ai tweet per gli utenti non registrati e la limitazione del numero di post visibili ogni giorno per chi possiede un account, hanno fatto fare il pieno di utenti a Bluesky. Il numero di account che hanno fatto il "salto" verso la nuova piattaforma, però, sarebbe... problematico.

Come spiegato da Bluesky sulla propria pagina social, la compagnia ha dovuto bloccare temporaneamente la registrazione di nuovi account sulla sua piattaforma per far fronte al numero di nuove richieste. Nello specifico, l'azienda ha spiegato che "dovremo sospendere temporaneamente le nuove registrazioni a Bluesky, mentre il nostro team continua a risolvere i problemi di performance ancora esistenti. Vi forniremo nuovi codici di invito quando la piattaforma tornerà a funzionare correttamente. Siamo emozionati nel poter accogliere nuovi utenti nella nostra beta!".

Se avete seguito la vicenda di Bluesky lo saprete: il Twitter-clone permette le nuove registrazioni solo con dei codici di invito, in modo da evitare un numero eccessivo di utenti in una fase in cui il social network è ancora in via di testing. Tuttavia, da qualche ora a questa parte, pare sia impossibile registrarsi anche per chi è in possesso di un codice dedicato.

Altri utenti hanno iniziato a lamentare un peggioramento delle performance nelle scorse ore, che è stato immediatamente collegato all'esodo di utenti dalla piattaforma di Elon Musk dopo che Twitter ha implementato un limite alle visualizzazioni dei post sia per gli utenti non registrati (che ora non possono più accedere ai contenuti della di Twitter) che per quelli registrati (che hanno un numero limitato di tweet visibili ogni giorno).

Nelle scorse ore, comunque, Elon Musk ha spiegato che Twitter ha implementato la misura in via emergenziale e che presto tutti i limiti verranno rimossi. È però difficile dire se, anche una volta che la situazione sarà tornata alla normalità, gli utenti decideranno di tornare nuovamente da Bluesky a Twitter.