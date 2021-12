I capelli nel piatto a tavola possono essere pericolosi per la salute?

Trovare un capello nel piatto, che sia al ristorante oppure a casa propria, non è mai qualcosa di piacevole. Tuttavia, benché faccia passare l’appetito, non ha conseguenze dirette sulla nostra salute.

A tal proposito, i capelli che crescono sulla nostra testa sono principalmente costituiti da una proteina chiamata cheratina, che pur non essendo metabolizzabile dal nostro apparato digerente, non rappresenta una minaccia per l’organismo se ingerita. Inoltre, sebbene sul cuoio capelluto possano essere presenti dei batteri, come lo Staphylococcus aureus, questi non sarebbero comunque in grado di causare disturbi gastrointestinali. “Ingerire un capello o due... probabilmente non sarà un problema, e verrà espulso naturalmente attraverso le feci", ha affermato Adam Friedman, professore di dermatologia alla George Washington University School of Medicine and Health Sciences.

In tal senso, la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia del Dipartimento della salute e dei servizi umani americana, porta come esempio l’utilizzo di peli di roditore in alcuni prodotti alimentari, come paprika macinata o cannella macinata. Tuttavia, discorso diverso vale per la Tricofagia o sindrome di Raperonzolo, cioè il disturbo psicologico che suscita l’impulso non volontario di mangiare i capelli. Questa sindrome può causare il deposito di una “matassa” di pelo, chiamata tricobezoario, nel tratto gastrointestinale. Promuovendo difficoltà nel normale assorbimento del cibo da parte del soggetto, e sintomi variegati, come ad esempio dolori addominali, nausea e vomito. Rimane comunque valido il buon senso, se lo stress può far cadere alcuni capelli sul nostro piatto non sussiste alcun pericolo per la salute dell'individuo.