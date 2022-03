I 'capelli quantistici' potrebbero risolvere uno dei paradossi dei buchi neri

I buchi neri sono alcuni degli oggetti più interessanti dell'universo. Questo ammasso di materia iperconcentrata è sempre sotto studi di vari astrofisici e non solo, che tentano di spiegarne la struttura e gli effetti. Uno dei loro segreti potrebbe essere appena stato spiegato dai "capelli quantistici", uno degli aspetti della fisica quantistica.

Nel 1970, il fisico ormai scomparso Stephen Hawking formulò il paradosso dell'informazione di un buco nero, che si basava sia sulla meccanica quantistica che sulla teoria della relatività. Un buco nero infatti non lascia scappare nulla, né la luce né la materia, ma neanche le informazioni. Informazioni che però generavano tale paradosso dato che, in un sistema così descritto, si violerebbe quella dottrina secondo cui un'informazione totale di un sistema fisico in un dato punto temporale dovrebbe consentire di determinare lo stato dello stesso sistema in ogni altro momento.

Con i capelli quantistici i fisici potrebbero aver risolto questo paradosso dei buchi neri. Secondo la teoria della relatività, i buchi neri possiedono tre caratteristiche fondanti: massa, carica elettrica e momento angolare (o spin). Due buchi neri che hanno questi tre valori identici non possono essere distinti l'uno dall'altro, secondo la fisica classica e relativistica. Ma la fisica quantistica dice che questo forse non è il caso. Secondo questa recente teoria, anche i buchi neri sono formati da "capelli quantistici".

La teoria pubblicata su Physics Letters B vede la spiegazione degli autori Xavier Calmet, Roberto Casadio e Stephen Hsu, affiancati dal dottorando Folkert Kuipers. Tutta la materia che collassa in un buco nero lascia un'impronta nel suo campo gravitazionale. In questo modo, l'informazione quantistica viene preservata e quindi anche un buco nero ha i suoi capelli quantistici. Per raggiungere questa conclusione, i ricercatori hanno utilizzato alcune equazioni prendendo ad esempio due stelle di ugual massa e dimensione ma con una composizione differente. Quando le due stelle collassano nei rispettivi buchi neri, secondo la teoria classica avrebbero la stessa massa, la stessa carica elettrica e lo stesso momento angolare e sarebbero quindi indistinguibili l'uno dall'altro. Tuttavia, grazie all'impronta dell'informazione quantistica, sarebbe possibile distinguerle.

L'autore dello studio Xavier Calmet dell'università del Sussex nel Regno Unito ha spiegato che "generalmente si ritiene, nella comunità scientifica, che risolvere questo paradosso avrebbe richiesto un grande cambiamento nella fisica, forzando la potenziale riformulazione di una tra la meccanica quantistica e la teoria della relatività generale. Ciò che abbiamo scoperto - che io credo sia particolarmente eccitante - è che non è necessaria una cosa del genere. La nostra soluzione non richiede speculazioni, invece con la nostra ricerca dimostra che quelle due teorie possono essere utilizzate per fare calcoli sui buchi neri e spiegare come l'informazione venga conservata senza il bisogno di una fisica radicalmente nuova."

Come conclude Xavier Calmet, secondo questa teoria "i buchi neri sono bravi figli, mantenendo le memorie delle stelle che li hanno generati". La presenza dei capelli quantistici in un buco nero consentirebbe quindi di legare la meccanica quantistica e la relatività generale. Un giorno questa teoria, se si concretizzerà, potrebbe aiutare a scoprire il segreto del comportamento del buco nero Sagittarius A.