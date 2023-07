Capire se Netflix è in Full HD sullo smartphone? È un gioco da ragazzi

Andando oltre all'arrivo della nuova scheda Il mio Netflix, vale la pena soffermarsi su un'altra curiosità relativa alla ben nota piattaforma di streaming. Più precisamente, questa volta si tratta della procedura che potete mettere in atto per comprendere la massima qualità video supportata dal vostro smartphone.

Potreste infatti non essere a conoscenza del fatto che non tutti i dispositivi mobili supportano la riproduzione dei contenuti di piattaforme come Netflix in Full HD. Di mezzo c'è infatti anche il supporto ai DRM Widevine L1, livello di protezione che permette di prendere visione di film e serie TV a risoluzione elevata.

Come capire dunque se il proprio smartphone riesce effettivamente a riprodurre tali contenuti in Full HD? C'è la possibilità di ottenere tutti i dettagli del caso direttamente mediante l'applicazione ufficiale di Netflix per dispositivi mobili. Infatti, una volta avviata quest'ultima ed eventualmente scelto uno dei profili disponibili, potrete premere sull'icona dell'account in alto a destra per accedere alle opzioni dell'app.

Dopodiché, una volta fatto tap sulla voce "Impostazioni app", potrete scorrere la pagina verso il basso per trovare la scheda "Specifiche di riproduzione". Sarà qui che otterrete tutte le indicazioni del caso in merito alla questione, compresa la "Risoluzione massima di riproduzione" e l'eventuale "Funzionalità HDR". Per il resto, rimanendo sempre in ambito streaming, potrebbe interessarvi approfondire l'annuncio relativo ai codici segreti di Netflix.