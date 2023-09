Capire quando scade Amazon Prime? Non è difficile

In vista dell'arrivo della Festa delle Offerte Prime di Amazon, potreste voler effettuare una rapida verifica per vedere quando scadrà il vostro abbonamento, così da comprendere se effettivamente l'appena annunciato periodo degli sconti è coperto o meno.

Ebbene, fare questo non è complesso, dato che bastano pochi clic per effettuare una verifica. A tal proposito, dopo esservi collegati al portale ufficiale di Amazon e aver effettuato il login, vi basta spostare il mouse sopra alla voce "Account e liste", presente in alto a destra, così da far comparire a schermo il pop-up da cui poter selezionare l'opzione "Il mio Amazon Prime".

Una volta fatto clic su quest'ultima, noterete dunque in alto la data di rinnovo. È quindi la stessa Amazon a mettere ben in evidenza quest'informazione, consentendo tra l'altro, dalla stessa pagina, di gestire eventualmente tutto quel che riguarda la sottoscrizione, dal metodo di pagamento al piano da scegliere (ci sono quello mensile o quello annuale, così come esiste Prime Student per gli studenti universitari).

Interessante inoltre notare che nella stessa pagina vengono indicate statistiche relative all'utilizzo di Amazon Prime, dal numero di canzoni che avete ascoltato mediante quest'ultimo al numero di libri legati a Prime Reading che avete letto, passando per il numero di contenuti guardati su Prime Video e per il numero di pacchi per cui avete usufruito della spedizione veloce. Tutto relativamente agli ultimi 12 mesi. Insomma, potrebbe anche trattarsi di un'occasione per riflettere sull'uso dell'abbonamento Prime che state facendo.