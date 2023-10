Nessuno capisce come faccia questo rospo a produrre slime psichedeco

Nel Deserto Sonora, vive un rospo particolare, noto come Incilius alvarius, l'unico animale conosciuto in grado di produrre una sostanza psichedelica chiamata 5-MeO-DMT. Questo composto, quando viene fumato, offre un'esperienza breve ma intensamente potente, spesso descritta come un viaggio nell'"abisso" esistenziale.

Nonostante la sua fama, resta un mistero come faccia a produrre questo composto stupefacente. Gli autori di uno studio, ancora in attesa di revisione paritaria, hanno cercato di risolvere questo enigma esaminando la dieta del rospo, sospettando che potesse essere la chiave del mistero. Gli scienziati hanno analizzato il contenuto dello stomaco di diversi anfibi, scoprendo una varietà sorprendente di prede consumate.

Tra le varie scoperte, hanno trovato formiche e coleotteri, molti dei quali possiedono difese chimiche. Alcuni rospi avevano anche ingerito ragni e vespe, e uno in particolare aveva addirittura mangiato uno scorpione dell'Arizona, noto per il suo pungiglione estremamente doloroso e potenzialmente letale per gli esseri umani. Un altro aveva consumato un bossolo di proiettile. Alcune delle formiche nella dieta dei rospi appartenevano al genere Pogonomyrmex, noto per produrre effetti psichedelici quando viene consumato.

Tuttavia, gli studi hanno indicato che il rospo non consuma queste formiche in quantità sufficienti da giustificare la presenza di 5-MeO-DMT. Dopo aver escluso formiche, coleotteri, scorpioni, vespe e persino proiettili come ingredienti principali dello slime psichedelico, gli scienziati sono rimasti a speculare sulle origini di questa sostanza stupefacente.

In passato, si è ipotizzato che il rospo potesse generare il composto attraverso un enzima chiamato 5-Hydroxyindole-O-methyltransferase. Sebbene la presenza di questo catalizzatore non sia stata confermata nella creatura, gli autori credono che questa sia la chiave. Per ora, l'unico dato certo è che il numero di questi rospi sta diminuendo a causa della raccolta eccessiva del loro slime psichedelico.

A tal proposito, ma qual è la differenza tra un rospo e una rana?