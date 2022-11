La capitalizzazione di Apple supera quelle Google, Amazon e Meta combinate, ma che calo!

Nonostante il rumoreggiato blocco delle assunzioni di Apple, le azioni del colosso di Cupertino hanno tenuto meglio del previsto negli ultimi mesi, al punto che la capitalizzazione della Mela ha superato quelle di Google, Amazon e Meta messe insieme.

Nella giornata di ieri, Apple ha concluso le contrattazioni lasciando sul terreno il 3,37%, con una capitalizzazione di 2,307 trilioni di Dollari secondo il Dow Jones Market Data. Alphabet invece ha chiuso in rosso del 3,79%, Amazon del 4,82% e Meta del 4,89%: complessivamente le tre compagnie hanno una capitalizzazione combinata di 2,306 trilioni di Dollari, quindi inferiore al produttore di iPhone.

L’impresa di Apple è stata segnalata su Twitter anche dallo youtuber Joseph Carlson, ma non è da interpretare in maniera errata. Ad inizio 2022 infatti la capitalizzazione della società diretta da Tim Cook era pari a 2,913 trilioni di Dollari, ed il raggruppamento composto da Alphabet, Amazon e Meta valeva a quel tempo 4.410 trilioni. Insomma, per tutta Big Tech l’anno che si sta per concludere è stato un bagno di sangue a causa dell’inflazione e le tensioni geopolitiche internazionali.

Nell’ultimo mese però il titolo di Apple ha riportato un incremento del 4,9%, mentre quelle di Alphabet sono calate del 9,1% e di Amazon del 18,5%. Meta invece ha riportato un crollo del 33,% negli ultimi trenta giorni. Su base annuale, le azioni di Apple hanno perso il 18,3%, mentre quelle di Alphabet sono scese del 40,5%, quelle di Amazon sono scese del 44,7% e quelle di Meta sono crollate del 73,1%.

Ad essere più in difficoltà è però Meta, come dimostrato dal crollo del patrimonio netto di Mark Zuckerberg.