Il capitano Kirk va nello spazio grazie a Blue Origin, ma con una buona dose di 'terrore'

Nel prossimo volo del razzo New Shepard - appartenente alla compagnia aerospaziale Blue Origin - tra i membri dell'equipaggio ci sarà come ospite d'onore William Shatner, storico interprete del Capitano Kirk in Star Trek. Cosa pensa l'attore riguardo a questo suo "ritorno" nello spazio?

Non ci sono dubbi, il Capitano Kirk tornerà nello spazio, ma questa volta si fa sul serio: l'attore William Shatner si imbarcherà nella missione NS-18 della Blue Origin, che porterà lui e altri tre passeggeri in un volo suborbitale della durata di circa 10 minuti. Nella traiettoria della capsula, prima di tornare sulla terra ferma, si supererà la Linea di Karman (a circa 100km di quota), portando a tutti gli effetti i quattro passeggeri nello spazio (al contrario di quanto avviene con i voli della Virgin Galactic, per ora).

Subito dopo la diffusione della notizia, non sono mancate diverse interviste all'attore e, nella giornata di ieri - durante il Comic Con di New York (attualmente ancora in corso) - Shatner ha condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa spedizione turistica della Blue Origin non nascendo una certa dose di eccitazione e spavento: "Sono terrorizzato! Lo so, io sono il dannato Capitano Kirk ma sono terrorizzato!"

Come biasimarlo, di certo l'attore 90enne (avete capito bene, William Shatner ha novant'anni oggi!) non avrebbe mai immaginato di affrontare un viaggio così speciale nella sua vita, nonostante la televisione e il mondo dello spettacolo gli abbiano permesso di portarlo in posti alieni dove solo i sogni possono arrivare.

La partenza è prevista tra pochissimi giorni, per l'esattezza il 12 ottobre 2021. Se tutto andrà come previsto, Shatner sarà la persona civile più anziana ad aver messo piede nello spazio. Un traguardo notevole che però potrebbe non durare a lungo, dal momento che il turismo spaziale e la ricerca di record è sempre più in crescita.