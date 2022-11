Ti è mai capitato di starnutire dopo il caffè? Ecco cosa succede

Se sei una di quelle persone (come me) che deve inaugurare la quotidiana tazza di caffè con un bel starnuto, allora ti sarai anche chiesto perché avviene questo fenomeno. Oggi saprai finalmente se sei allergico al caffè o si stanno manifestando altre reazioni chimiche.

Partiamo dal presupposto che, sì, si può essere allergici al caffè e la suddetta insofferenza può manifestarsi con uno starnuto. La bevanda contiene caffeina una molecola psicoattiva in grado di stimolare il sistema nervoso centrale. Questa viene assorbita nel flusso sanguigno dallo stomaco, ma interagisce anche con altri organi. In caso fossi avverso a questa sostanza, il tuo organismo può esser indotto a manifestare il noto riflesso respiratorio.

Proprio perché è un “riflesso”, lo starnuto avviene automaticamente per espellere la caffeina, in quanto identificata come “invasore”. Nello specifico, il tuo corpo produce un noto anticorpo: l’immunoglobulina E, rea di provocare il rilascio di istamina (un composto azotato) che, a sua volta, innesca una risposta antinfiammatoria. Tutto questo processo porta al rigonfiamento dei tessuti e dei vasi sangui, scatenando i comuni sintomi d’allergia, come gli starnuti.

Il riflesso respiratorio si manifesta anche in assenza di allergia. Potresti anche starnutire perché il vapore del caffè apre i tuoi seni nasali. Inoltre, le varie ricerche non sottovalutano l’abitudine di assumere molti caffè in bar diversi: potresti starnutire a causa del frequente cambio di chicco di caffè.

Insomma, se gli starnuti si manifestano in maniera più invasiva, dopo 5 minuti di consumo di caffè, è probabile che tu sia allergico all’energizzante. In questo caso, ti consigliamo di chiedere indicazioni ad un medico. Se, invece, starnutisci solo avvicinandoti al caffè o dopo un piccolo sorso, non dovresti preoccuparti. Ognuno reagisce in modo differente.

