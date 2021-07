Vi è mai capitato di subire una 'ipnosi stradale'? Ecco cos'è e perché avviene così spesso

Il nostro corpo, soprattutto nell'era moderna, così frenetica e "accelerata", è spesso sottoposto a fenomeni particolari: a volte compiamo delle azioni in modo totalmente automatico senza nemmeno ricordarci di averle pensate. Uno dei casi più curiosi è quello della "ipnosi stradale".

Può sembrare un qualcosa di trascendentale o misterioso, ma in realtà è un fenomeno più comune di quanto possa sembrare. Studiato per la prima volta nel 1921, questo tipo di ipnosi è sempre più frequente nelle persone che si mettono alla guida del loro veicolo, soprattutto su strade lunghe e monotone.

Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di una sorta di disturbo psicosomatico: secondo i ricercatori è sempre più comune che le persone in auto (non per forza esclusivamente il conducente), scindano la parte cosciente dal proprio subconscio. Mentre la prima esegue le azioni classiche e quotidiane (rispondendo anche a stimoli dal mondo esterno), la seconda prende totalmente un altro percorso, sperimentando una vera e propria dissociazione.

Quante volte ci è capitato, mentre siamo alla guida del nostro veicolo, di "imbambolarci" con gli occhi spalancati e fluttuare tra migliaia di pensieri, ma comunque essere in grado di fare curve, frenate e rispettare i codici della strada? Ecco, questo è un effetto dell'ipnosi stradale.

È come se il conducente si ritrovasse a "sognare ad occhi aperti". Non a caso, infatti, al termine di questa trance, il soggetto che ha subìto l'ipnosi può anche non ricordare nulla del tragitto appena percorso, rimanendo stupefatti del proprio operato automatizzato.

Sebbene questo disturbo momentaneo il più delle volte ci faccia sorridere ("ah, ti sei imbambolato!"), in realtà può diventare una condizione piuttosto pericolosa e, già sul finire degli anni '50, era molto diffusa l'ipotesi secondo cui diversi incidenti spiegabili potessero essere giustificati dalla ipnosi stradale. Nei casi più estremi infatti, l'ipnosi può portare a colpi improvvisi di sonnolenza.

I ricercatori non hanno ancora una prova concreta sul cosa faccia scaturire questo "flusso di coscienza", ma è chiaro che la dissociazione sia legata a qualche stimolo improvviso: può trattarsi di un suono, di una parola, di un colore, di una condizione di stress o persino di un pensiero autogenerato.

Tra le cause esterne c'è da considerare il fattore dell'automatizzazione: compiere moltissime volte la stessa, identica azione, porta il nostro cervello a non preoccuparsi più di tanto di ciò che sta accadendo, e a "volare" su altri pensieri.

È uno dei motivi per cui le lunghissime strade americane o della Siberia - nonostante possano correre dritte per migliaia di chilometri - in realtà presentano delle curve a gomito apparentemente senza senso: è un modo per richiamare all'attenzione chi è al volante, evitando possibili disastri.

A voi è mai capitato? Avete mai subìto uno di questi effetti? In ogni caso, ricordate sempre di mettervi su strada solo in ottime condizioni di salute mentale e fisica, e soprattutto verificate di essere capaci nel completare questo puzzle.