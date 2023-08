Ora abbiamo capito com'è morta questa mummia: è stato molto doloroso

Oltre un secolo fa in Bolivia, è stata scoperta non la mummia più antica al mondo, ma ugualmente una delle più famose. Ora, grazie ad uno studio pubblicato su Latin American Antiquity sappiamo finalmente cosa ha causato la sua (dolorosa) morte.

Scoperta in una grotta nella Bolivia occidentale nell'agosto del 1897, la mummia fu in seguito conservata presso il Museo di Antropologia dell'Università Federico II di Napoli. Datato a 765 anni fa, il corpo appartiene ad una ragazza tra i 25 e i 35 anni, successivamente imbalsamata.

Causata dall'inalazione delle spore di alcune specie di funghi Coccidiodes, la donna potrebbe aver sofferto di un'infezione comunemente nota come Febbre della Valle.

Conosciuta anche come coccidioidomicosi, si tratta di una malattia non contagiosa che si verifica nelle regioni aride degli Stati Uniti e dell'America centrale e meridionale. Il modo più diffuso per esserne contagiati, è venendo a contatto diretto con il suolo. Proprio per tale motivo, colpisce più frequentemente i lavoratori manuali come i contadini.

"L'inalazione di artrospore di Coccidioides provoca una malattia autolimitante, acuta, simile alla polmonite. Ma solo nell'1% - 5% di tutti i casi di coccidioidomicosi, la malattia può svilupparsi in una forma disseminata progressiva, cronica e spesso fatale", scrivono gli stessi autori.

L'analisi radiografica del corpo ha rivelato "numerose lesioni litiche ossee con cavitazione centrale concentrata sulla tavola cranica e sui corpi vertebrali", il che ha portato inizialmente a sospettare di tubercolosi, patologia largamente diffusa nelle Ande del XIII secolo.

A quanto pare però, in circa la metà di tutti i casi più gravi di Febbre della Valle, l'agente patogeno attacca direttamente le ossa provocando varie lesioni sul cranio e sulla colonna vertebrale perfettamente compatibili con quelle ritrovate sulla mummia.

"Questa diagnosi è degna di nota perché la coccidioidomicosi è stata descritta principalmente come una malattia legata al lavoro maschile e non è mai stata trovata nell'antica Bolivia occidentale", scrivono gli autori dello studio.

Per quanto non possa dunque destare lo scalpore della mummia di una sirena, il rilevamento dell'agente patogeno in una femmina suggerisce proprio che le donne potrebbero aver svolto lavori manuali che in molti casi le portavano sfortunatamente alla morte.