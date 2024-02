Abbiamo forse capito cos'ha causato il crollo dei Maya e deve farci riflettere

Nel cuore della penisola dello Yucatán, tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo, sorgeva Mayapan, capitale culturale e politica del popolo Maya. Oggi, gli studiosi, analizzando i dati storici e climatici di 800 anni fa, hanno identificato nella siccità prolungata la miccia che innescò il declino di questa civiltà avanzata.

Questa calamità naturale non solo compromise le risorse idriche e agricole ma alimentò anche conflitti interni che portarono al collasso politico. La popolazione, di fronte a crescenti difficoltà, si disperse in cerca di rifugi più sicuri (sono tante le teorie responsabili di questo crollo).

Questa scoperta, oltre a gettare luce su un passato remoto, suona come un campanello d'allarme per le nostre società contemporanee, dimostrando come variazioni climatiche possano mettere sotto pressione anche le civiltà più floride e organizzate. La ricerca, pubblicata nel 2022, sottolinea come, in un periodo di grave siccità tra il 1400 e il 1450, le tensioni tra fazioni rivali si intensificarono, culminando in un conflitto civile che ebbe come tragico epilogo l'abbandono di Mayapan.

Le analisi dei resti umani, che mostrano segni di traumi, confermano la teoria di un crollo indotto da rivalità politiche e ambizioni, radicate nella memoria sociale dei popoli Yucatechi. Questo studio non solo arricchisce la nostra comprensione della storia Maya ma ci invita a riflettere sull'importanza di adattamenti resilienti di fronte ai cambiamenti climatici, un insegnamento prezioso in un'epoca in cui l'intero pianeta è nuovamente di fronte a una crisi climatica.