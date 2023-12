Abbiamo finalmente capito cos'ha causato questa moria di elefanti in Zimbabwe

Nel tardo agosto 2020, il veterinario della fauna selvatica Chris Foggin stava esaminando un elefante sospettato di essere morto per antrace quando ricevette una chiamata che annunciava ulteriori decessi. Il giorno seguente, altri cinque elefanti morti furono trovati sotto il sole cocente dello Zimbabwe.ik 8778_ Mç°7

Foggin sapeva che non avrebbe potuto raggiungere tutti gli elefanti morti per raccogliere campioni di tessuto post-mortem, ma raccolse ciò che poteva prima che i corpi si decomponessero. Entro novembre, un totale di 35 elefanti africani (Loxodonta africana) erano periti nel nord-ovest dello Zimbabwe, proprio al confine con il Botswana, dove più di 350 elefanti erano deceduti mesi prima (a proposito, è vero che non dimenticano mai nulla?).

Le preoccupazioni aumentarono quando il bracconaggio, la fame e l'antrace, una malattia batterica letale naturalmente presente, furono esclusi come cause. Nel settembre 2020, il governo del Botswana attribuì le morti degli elefanti in Botswana a una tossina cianobatterica non specificata che forse aveva contaminato le pozze d'acqua.

Tre anni dopo, è emerso un diverso colpevole per le 35 morti misteriose di elefanti in Zimbabwe: un batterio Pasteurella che assomiglia a una ceppo chiamato Bisgaard taxon 45, collegato ad altre infezioni della fauna selvatica, ma non noto per uccidere elefanti africani. Esaminando i campioni di tessuto nel suo laboratorio presso il Victoria Falls Wildlife Trust, Foggin notò che diversi organi degli elefanti deceduti avevano vasi sanguigni rotti, portandolo a sospettare una setticemia emorragica, o avvelenamento del sangue.

La maggior parte dei campioni di sangue, spalmati su vetrini per microscopio, contenevano anche colonie batteriche. E campioni di tessuto cerebrale, epatico e splenico di un particolare elefante hanno prodotto una forte crescita di batteri Pasteurella che sembravano sospettosamente come Bisgaard taxon 45.

In totale, sei dei 15 elefanti campionati avevano prove genetiche o biochimiche di Bisgaard taxon 45, e non sono state rilevate tossine, veleni o infezioni virali. "La setticemia batterica si aggiunge a una crescente lista di minacce legate alle malattie per la conservazione degli elefanti, tra cui la tubercolosi, l'antrace... e l'avvelenamento malizioso", scrivono Foggin e i suoi colleghi nel loro articolo, pubblicato a ottobre.

Per tutte le loro indagini sull'epidemia, tuttavia, la fonte di infezione e la via di trasmissione rimangono sconosciute. Gli elefanti sono animali altamente sociali e almeno 11 elefanti sono morti entro circa 24 ore in un'area di circa 50 chilometri quadrati, riferiscono i ricercatori.