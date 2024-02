Nessuno ha ancora capito perché in India c'è questo lago pieno di ossa umane

Nelle cime dell'Himalaya può essere trovato il Lago Roopkund, noto anche come il Lago degli Scheletri. Questo sito, situato a una vertiginosa altitudine di 5.029 metri nello stato indiano dell'Uttarakhand, è avvolto in un velo di mistero a causa delle centinaia di ossa umane che emergono dalle sue acque gelide quando la neve si scioglie.

Scoperto negli anni '40, lo specchio d'acqua ha stimolato l'immaginazione collettiva e la curiosità scientifica, dando vita a una serie di indagini e teorie sulla provenienza e le cause della morte di queste persone. Dalle prime teorie che suggerivano una catastrofe bellica alla possibilità di una perdita di carovane di mercanti, l'ipotesi più accreditata per lungo tempo è stata quella di un gruppo di pellegrini colpiti da una tempesta di grandine mortale, come suggerito dalle ferite trovate sui crani.

Tuttavia, recenti studi scientifici hanno rivoluzionato la nostra comprensione di questo enigma. Analisi del DNA avanzate hanno rivelato che gli scheletri appartengono a diversi gruppi etnici e che le morti si sono verificate in più eventi, spaziati anche di mille anni. Tra questi resti, si sono identificati individui di origine locale indiana, ma anche gruppi che condividevano legami genetici con il Mediterraneo orientale, suggerendo una storia molto più complessa di viaggi e interazioni tra popoli diversi attraverso le epoche.

Questi dati aprono nuove prospettive sulle rotte di migrazione antiche, sulle interazioni tra civiltà lontane e sulle dinamiche di gruppi umani che attraversavano l'Himalaya per motivi ancora non del tutto chiari. Forse mercanti in viaggio lungo rotte commerciali dimenticate, pellegrini in cammino verso siti sacri sconosciuti, o avventurieri spinti dalla pura esplorazione.

Oltre agli aspetti storici e antropologici, il Lago Roopkund rappresenta anche una sfida per gli scienziati impegnati a preservare questi resti contro le minacce del cambiamento climatico e dell'interferenza umana, cercando di mantenere intatto questo capitolo della storia umana per le generazioni future.